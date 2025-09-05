Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ile ilgili olarak Ö.H. tutuklandı, A.Ü. serbest bırakıldı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 kavanoz içerisinde toplam 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.H. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ü. ise ifadesinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
