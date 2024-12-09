Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve araçlarında 493 gram kokain bulunan şüphelilerden biri tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, şüpheliler S.Ö. ve K.O. Lapseki ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 493 gram kokain ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden S.Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
img

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, gerçek bambaşka çıktı
img

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
img

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalpazan final mi yaptı, bitti mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Aralık Antalya su kesintisi listesi Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Dikili su kesintisi listesi Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu kaza sağlık durumu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.