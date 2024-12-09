Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, şüpheliler S.Ö. ve K.O. Lapseki ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 493 gram kokain ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden S.Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.