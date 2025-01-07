Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Metamfetamin ve 2 Tutuklama

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin yolcu koltuğuna saklanmış halde 1 kilo 50 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şehir merkezinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler N.K, A.Ç. ve M.T.S. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, aracın yolcu koltuğunun altına saklanmış halde 1 kilo 50 gram metamfetamin ile 4 sentetik ecza ve içine skunk konulmuş sigara ele geçirildi.

Şüpheliler N.K. ve A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti" yapmak ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.