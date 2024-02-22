Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 283 gram uyuşturucu ve 2 silah ele geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 283 gram uyuşturucu ile 2 silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yeniçiftlik köyünde bir eve baskın yaptı.

Şüpheli H.L'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 283 gram kubar esrar, av tüfeği, havalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.