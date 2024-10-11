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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Çanakkale'nin Merkez ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 700 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Merkez ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu denetimi yaptı. Bugün akşam saatlerinde polis ekiplerince Merkez ilçesinde şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 parça halinde ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 kilo 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç., E.Ç. ve M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç., E.Ç. ve M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Çanakkale Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk

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