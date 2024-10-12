Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Kg Skunk Ele Geçirildi

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu denetimi yaptı. Akşam saatlerinde polis ekiplerince Merkez ilçesinde şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda 2 parça halinde 1 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç., E.Ç. ve M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.