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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı
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Çanakkale'nin Ezine ve Biga ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde, hammadde ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'nin Ezine ve Biga ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilo 158 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 240 gram sentetik uyuşturcu yapımında kullanılan hammadde, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 22 bin 750 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.

Biga'da 2 zanlı yakalandı

Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 5 kenevir tohumu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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