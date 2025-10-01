Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama

ÇANAKKALE'de polisin birer gün arayla düzenlediği operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde, il merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Ekiplerin aramalarında; toplam 20 kilo bonzai ham maddesi, 1 kilo 610 gram bonzai, 1,90 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin TL ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.