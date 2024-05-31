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Çanakkale'de Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik 10 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve terör suçlarından aranan şüpheliler yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'na sürat teknesiyle gelerek sahile 11 kilo 900 gram uyuşturucu bırakan Yunanistan vatandaşı S.S. ve Y.N'yi yakaladı.

Ekipler, bu kişilerin yanı sıra tekneye bindirdikleri, arananların da yer aldığı 2'si İran uyruklu 5 şüpheli ile yurt dışına kaçışlarına aracılık ettikleri öne sürülen A.G, A.K, Ş.E. ve T.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.T'nin "kasten öldürme", O.T'nin "kasten yaralama", H.K'nin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçlarından arandığını belirleyen ekipler, ayrıca 2 bin 500 avro, uydu telefonu, 5 cep telefonu ele geçirdi; sürat teknesi ve 2 otomobile de el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, O.T, H.K. ve İran uyruklu Z.S'nin yanı sıra S.S, Y.N, A.G, A.K, Ş.E. ve T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Küçük yaştaki İran vatandaşı A.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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