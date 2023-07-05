Çanakkale'de Uyuşturucu Bulunan Otomobil Kazasıyla İlgili 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de içerisinde uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, otomobilde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu hap, 10 kilogram esrar ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de içerisinde uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lapseki'den Çanakkale istikametine giden Ferhat Aslan (41) idaresindeki 35 ANY 360 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolunun Kangırlı mevkisi yakınlarında soğuk hava deposunun yol ayrımındaki beton su kanalına çarptı.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobile ait parçalar çevreye savruldu.

Jandarma ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada, çok miktarda uyuşturucu hap, 10 kilogram esrar ele geçirdi.

Olaya ilişkin Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, kazaya karışan otomobille bağlantılı olduğu ve başka bir araçla eskortluk yaptıkları tespit edilen A.D. ile H.C.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.