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Çanakkale'de Üniversite Öğrencilerinin Kaldığı Evde Yangın Çıktı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı tek katlı evde soba nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Hamdibey Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin yaşadığı tek katlı evde soba kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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