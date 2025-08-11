Çanakkale'de Uçuşlar Normale Döndü

Çanakkale'de Uçuşlar Normale Döndü
Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan yangın sonrası, hava trafiği normale döndü. Valilik açıklamasına göre, uçuşlar tekrar başladı ve tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönebilir.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. 19.30 itibariyle Çanakkale Havaalanı uçuş trafiğine açılmıştır. Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor. Diğer vatandaşlarımızı KYK yurtlarında misafir ediyoruz" dedi.

Yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

