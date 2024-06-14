Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye Geçişinin 670. Yıl Dönümü Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde protokol üyeleri ve davetliler deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti. Kutlamalar halk oyunları ve mehteran gösterisiyle sona erdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 670. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen törenin ardından, kutlamalara Gelibolu'da devam edildi. Çardak'taki törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve davetlileri taşıyan deniz aracı, mehteran eşliğinde Gelibolu İskelesi'ne yanaştı.

Atatürk Kültür Merkezi önündeki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gazi Süleyman Paşa'nın biyografisinin okunduğu programda, Türklerin Rumeli'ye geçişlerinin tarihteki önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Tören, halk oyunları ve mehteran gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Gelibolu Rumeli Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title