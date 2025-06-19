Çanakkale'de "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığınca, Çanakkale Deniz Müzesi'nde "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı düzenlendi.

Şehitlerin kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarını anmak, hatıralarını yaşatmak ve şehit aileleriyle olan bağları güçlendirmek amacıyla 18 Mart 2015'te başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı, İstanbul dışında ilk kez Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Dumlupınar Denizaltısı şehidi gedikli çavuş Mehmet Selami Özben'in ağabeyi Ali Haşim Özben'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Öğretmen Albay Tolga Hasan Bezek, Çanakkale Savaşları ve Dumlupınar Denizaltısı ile ilgili hatıratlardan kesitler sundu.

Anma programında konuşan şehit Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut, etkinlik dolayısıyla çok duygulandığını ve heyecanlandığını dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çanakkale Valisi Toraman ile komutanlara bu özel güne kendilerini davet ettikleri için teşekkür eden Tezbulut, "Bu onura bizleri değer gördüğünüz için size çok teşekkür ederim. Çok üzüldüm ama çok da mutlu oldum." dedi.

Tezbulut, ağabeyi şehit Özben'in yazdığı "Bu denizler uğruna ölürsem bir gün sakın arkamdan ağlama. Kefen bilmeyen bu ölüm ardıma gözyaşı da akıtma. Ben öleceğim elbet bir gün bugün değilse yarın, o gün arkamdan ağlama sakın. Mehmet Selami ateşler içinde yandı, sonu gelmeyen bir dumandı. Ne olur mezar bir parçacık cevap ver şu inleyen sesime, son sözlerime." şiirini okurken duygulu anlar yaşadı.

Programın devamında şehit Özben'in aziz hatırasına atfen künyesi, onur kütüğüne Çanakkale Valisi Toraman ve Tezbulut tarafından çakıldı. Vali Toraman, aile üyelerine onur belgesi, şehit ecdat rozeti ve katılım belgelerini takdim etti.

Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Deniz Albay Serhan Aras da konser öncesi yaptığı konuşmada, müze hakkında davetlilere bilgi verdi.

"Bana bir çuval altın verseler, bu sevinci veremez"

Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in dua yaptırdığı anma programının ardından Bando Albay Levent Türkel yönetimindeki Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlığı konser verdi.

Mehter ve armoni potpurisiyle başlayan konserde, "Ah bir ataş ver", "Plevne Marşı", "Çanakkale Türküsü", "Bu bayrak" ve "Vatan Marşı" adlı eserler seslendirildi.

Etkinliğin ardından gazetecilere duygularını dile getiren Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Günaydın, Çanakkale'de bu kahramanlıkları anlatmak için hazır olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımla şehitleri anmak için bu etkinliğe katıldık. En çok Kore gazisi olan yer Çanakkale'dir. 8 kişiden biri de Ahmet Sezer'dir." dedi.

Hayatta olan 8 Kore gazisinden biri olan 94 yaşındaki Ahmet Sezer de programa katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, duygularını "Bana bir çuval altın verseler, bu sevinci veremez." sözleriyle paylaştı.

2015 yılından beri 213 programda 333 şehidin anıldığı "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinlikleri, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya platformlarında da yayınlanıyor.

Bu arada anma programı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri de Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordusu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kıbrıs ve Kore gazileri, askerler ve davetliler katıldı.