Çanakkale'de Türkiye Çevre Haftası kutlamaları yapıldı

Çanakkale'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında çelenk töreni ve deniz temizliği gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde, denizden çıkarılan çöpler arasında hava filtresi bile bulundu.

ÇANAKKALE'de, Türkiye Çevre Haftası çelenk töreni ve deniz temizliğiyle kutlandı. Önce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, ardından da depremden etkilenen vatandaşlar adına denize çelenk bırakıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası, 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlanıyor. Çanakkale'de de bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Çanakkale İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Tören, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Çanakkale İl Müdürü Bekir Çelen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Çelen günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Çelen, konuşmasında, "Bugün burada toplanmamızın sebebi çevrenin korunması ve sürdürülebilir konusunda ortak sorumluluğumuzun farkında olmamızdır. Dünyamız çevre kirliliği nedeniyle doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Sağlıklı bir gelecek için hem bireysel hem toplumsal önlemler almak, gelecek nesillere olan borcumuzdur" dedi.

Daha sonra depremden etkilenen vatandaşlar adına 'Türkiye Çevre Haftası' çelengi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran tarafından Sahil Güvenlik botundan denize bırakıldı.

DENİZDEN HAVA FİLTRESİ ÇIKARILDI

Etkinlikler kapsamında Çanakkale Marina'da denize dalan dalgıçlar çok sayıda çöpü denizden çıkardı. Denizden çıkarılan çöplerin arasında hava filtresi bile olması dikkat çekti.

Etkinliklere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)