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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "KB-20" botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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