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Çanakkale'de Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'de Turizm Çalıştayı Düzenlendi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde turizm işletmecilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümü için çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde turizm işletmecilerin katılımıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Cengiz Han Ceylan, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç ve diğer ilgililer ile turizm işletmecileri katıldı.

Çalıştayda, Ayvacık ilçesinin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, mevcut sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi ile işletmelerin mevzuata göre uygun faaliyetlerine devam edebilmeleri için bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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