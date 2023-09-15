Çanakkale'de Turistik Tesisten Alkollü İçecek Çalan Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir turistik tesisten alkollü içecek çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerinden O.E.K'yi Balıkesir'de yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir turistik tesisten alkollü içecek çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kayalar köyündeki bir otelden 31 Ağustos'ta 55 bin lira değerinde alkollü içecek çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerinden O.E.K'yi Balıkesir'de yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.