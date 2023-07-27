Çanakkale'de Tur Otobüsü Kaza Yaptı: Şoför Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Şehitler Abidesi'ne gelenleri taşıyan tur otobüsünün barakaya çarpması sonucu şoför hayatını kaybetti. Kazada 8 hafif yaralı da tedbiren hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Şehitler Abidesi'ne gelenleri taşıyan tur otobüsünün barakaya çarpması sonucu şoför hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Akköy Mahallesi'nden Şehitler Abidesi'ne geziye gelenleri taşıyan Adem Koçak idaresindeki 16 AZL 892 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gelibolu ilçesi Burhanlı köyü mevkisinde yol kenarındaki barakaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan şoför, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otobüsteki yolcular da sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kazada 8 hafif yaralı da tedbiren hastaneye sevk edildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Koçak'ın cenazesi, Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı.

Kazanın dönüş yolunda meydana geldiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizi Çanakkale gezi turuna götüren otobüsümüzün dönüş yolunda, karşı şeritten gelen aracın hatalı sollama yapması sonucu gerçekleşen kazada maalesef Adem kardeşimizi kaybettik. Kazada hafif yaralanan hemşehrilerimiz ivedilikle hastaneye kaldırılmış ve ilk müdahaleleri yapılmıştır. Ekiplerimiz Gelibolu Devlet Hastanesi'nde hemşehrilerimizin ihtiyaçları için yanlarında bulunarak süreci yakından takip etmektedir. Kazada hayatını kaybeden Adem Koçak kardeşime Allah'tan rahmet, yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."