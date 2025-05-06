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Çanakkale'de Traktör Devrildi, 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Traktör Devrildi, 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki Emin Karagöz, hayatını kaybetti. Olay, engebeli arazide meydana gelen trafik kazası sonucu gerçekleşti.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Emin Karagöz (80), hayatını kaybetti.

Kaza öğlen saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Cal köyünde meydana geldi. Emin Karagöz, yönetimindeki 17 YR 684 plakalı traktörüyle tarlasında çalışmaya giderken, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karagöz, devrilen traktörün altında kaldı. Uzun süre haber alamayan yakınları tarlaya giderken Karagöz'ün devrilen traktörün altına hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Karagöz'ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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