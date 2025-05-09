Çanakkale'de Trafo Yangını
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir trafoda meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Mahallesi Harmanlar Sokak'ta bulunan trafoda henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.
Patlama sonrası trafoda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Çan Belediyesi itfaiyesi ile TKİ ve Kale Grubu'na bağlı itfaiyelerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel