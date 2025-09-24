Haberler

Çanakkale'de Trafik Tartışmasında Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de bir sürücü ile diğer araçtaki kişilerin arasında yaşanan tartışmanın ardından, sürücünün ehliyetine doktor onaylı rapora kadar el konuldu. İlgili kişiler hakkında ceza uygulandı.

Çanakkale'de trafikte bir kişiyle tartışan sürücünün ehliyetine doktor raporu alıncaya kadar el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki B.G.'ye başka bir araçta bulunan G.A. ve Ö.B. hakaret etti.

Yaşanan tartışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler G.A. ve Ö.B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Şüphelilere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.

G.A.'nın sürücü belgesine de ilgili sağlık kuruluşundan doktor onaylı "psikolojik açıdan herhangi bir sorunu yoktur" raporu alana kadar el konuldu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.