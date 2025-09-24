Çanakkale'de Trafik Tartışmasında Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Çanakkale'de trafikte bir kişiyle tartışan sürücünün ehliyetine doktor raporu alıncaya kadar el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki B.G.'ye başka bir araçta bulunan G.A. ve Ö.B. hakaret etti.

Yaşanan tartışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler G.A. ve Ö.B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Şüphelilere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.

G.A.'nın sürücü belgesine de ilgili sağlık kuruluşundan doktor onaylı "psikolojik açıdan herhangi bir sorunu yoktur" raporu alana kadar el konuldu.