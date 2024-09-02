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Çanakkale'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve kurtarma ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarıldı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki trafik kazasında kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çan-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Ekrem E. idaresindeki 03 VN 882 plakalı kamyon ile Gökhan G'nin kullandığı 17 AEH 292 plakalı motosiklet, Tepeköy kavşağında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gökhan G, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı kamyonun altından çıkarıldı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Çan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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