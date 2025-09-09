Çanakkale'de Trafik Kazası: 85 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki Gülfiye Önal (85), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tepeköy mevkinde meydana geldi. Hafize Sezgin kontrolünü yitirdiği 17 HZ 850 plakalı otomobil, Nuri Özcan yönetimindeki 17 GJ 222 plakalı TIR'a yandan çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü Hafize Sezgin ve yanındaki Gülfiye Önal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülfiye Önal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.