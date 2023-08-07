Çanakkale'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Hakkı Tokal'ın idaresindeki aracın başka bir araca arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada sürücüler Hakkı Topal ve Ali Kılıç ile birlikte Münevver Kılıç yaralandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.