Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada 17 SU 995 plakalı araç sürücüsü Murat Korkmaz ve 17 AAF 688 plakalı araçta bulunan Necati Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga'ya doğru seyir halinde olan 17 AAF 668 plakalı Ferruh Öztürk idaresindeki araç, Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında Biga'dan gelen ve Hacıömerler köyüne döndüğü sırada kavşakta 17 SU 995 plakalı Murat Korkmaz yönetimindeki araca süratle çarptı. Yaklaşık 24 metre fren izi olan kavşaktaki kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle 17 SU 995 plakalı araç tarlaya uçtu. Kazada 17 SU 995 plakalı araç sürücü Murat Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. 17 AAF 688 plakalı araçta bulunan Necati Albayrak olay yerinde hayatın kaybetti.

17 SU 995 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mert Ayyıldız, Fuat Ayyıldız, Fatih Ayyıldız ile 17 AAF 688 plakalı araç sürücüsü Ferruh Öztürk ve Rabia Öztürk yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı Lapseki ve Çanakkale'de hastanelere kaldırıldı.

Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Korkmaz ve Necati Albayrak'ın cenazeleri, cenaze aracıyla Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.