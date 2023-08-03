Çanakkale'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Gelibolu'ya bağlı Ocaklı köyü girişinde iki araç çarpıştı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Ocaklı köyü girişinde Yüksel Bülbül'ün kullandığı 17 KS 300 plakalı otomobil ile Keşan'dan Gelibolu yönüne seyreden Mustafa Ayan idaresindeki 17 DY 943 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel