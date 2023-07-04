Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Akın S. idaresindeki 10 AGU 208 plakalı otomobil, Assos yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Ozan Ertunç hayatını kaybetti, sürücü Akın S. yaralandı.
Yaralı sürücü Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı, Ertunç'un cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel