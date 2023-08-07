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Çanakkale'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Keşan'dan Gelibolu istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu istikametine seyir halinde olan 17 DA 746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kavakköy gişelerini geçtikten sonra bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerin sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Adem Alihan Gümüş (27), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale Kavakköy Keşan Güncel Haberler

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