Çanakkale'de TIR, PTS Direğini Devirdi
Çanakkale-Biga kara yolunda, bir TIR'ın açılan dorsesi Plaka Tanıma Sistemi direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Kaza sonrası yol kısa süreli trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.
ÇANAKKALE'de, yolda ilerleyen TIR'ın açılan dorsesi, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğini devirdi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Çanakkale- Biga kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 59 LH 333 plakalı TIR'ın yolda ilerlerken açılan dorsesi PTS direğine çarptı. Direk yola devrildi. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlattı.
