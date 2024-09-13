Çanakkale'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yola devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale'den Biga'ya seyir halinde olan İsmail Yıldız kontrolündeki 43 ADA 193 plakalı talaş yüklü tır, Şevketiye köyü yakınlarında sürücünün virajı alamaması üzerine devrildi. Tırın dorsesindeki talaşlar yola döküldü.

Kazayı geç fark eden Oğuzhan Aklan idaresindeki 17 ACV 789 plakalı başka bir tır ise, yoldan çıktı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle geçici olarak durdurulan trafik tek şeritten kontrollü olarak devam ederken, kazaya karışan araçların kaldırılması için vinç bekleniyor.