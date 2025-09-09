Haberler

Çanakkale'de TIR'a çarpan otomobilde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'a çarpan otomobildeki Gülfiye Önal hayatını kaybetti, sürücü Hafize Sezgin yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2) OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki Gülfiye Önal (85), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tepeköy mevkinde meydana geldi. Hafize Sezgin kontrolünü yitirdiği 17 HZ 850 plakalı otomobil, Nuri Özcan yönetimindeki 17 GJ 222 plakalı TIR'a yandan çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü Hafize Sezgin ve yanındaki Gülfiye Önal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülfiye Önal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
