Çanakkale'de Ticari Araçlar İçin Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Kış lastiği takmanın can ve mal güvenliği için önemli olduğu vurgulandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada, Çanakkale sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmanın zorunlu olduğu hatırlatılarak, özel araçlarda da kullanılmasının can ve mal güvenliği için son derece önemli olduğu vurgulandı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılması gerekli. Kış lastiği 'hususi' değil, 'ticari' araçlarda zorunlu. Trafik kazalarındaki araç kusurlarının yarısından fazlası lastiklerden kaynaklanıyor."