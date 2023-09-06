Çanakkale'de Telefon Kablosu Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde 3 şüpheli, telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.