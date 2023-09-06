Çanakkale'de Telefon Kablosu Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde 3 şüpheli, telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde 3 şüpheli, telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip üzerine kaçmaya çalışan 35 BNU 456 plakalı otomobili Behram Köyü Sazak mevkisinde durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 150-200 metre uzunluğunda telefon kablosu tespit etti.
Araçtaki şüpheliler V.D, S.Ş. ve S.A. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel