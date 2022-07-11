Son dakika haber! ÇANAKKALE - Tel örgüye sıkışan yılanı itfaiye kurtardı
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Gelibolu ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen tel örgüye sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gelibolu ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen tel örgüye sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezindeki evin bahçesinde tel örgü ile eski balık ağı arasında yılanın sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparat ile sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, doğal ortama bırakıldı.
AA / Güncel