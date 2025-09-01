Çanakkale'de TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda 6'ncı gününde de devam etti.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın 6'ncı gününde müsabakalar yapıldı.

Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda yarıştı.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nın 6'ncı gününde 3, toplamda ise 10 müsabaka düzenlendiğini söyledi.

Çelik, müsabakada başarıya ulaşan takımların olduğunu, nihai derecelerin yarın belli olacağını aktardı.

GESTAŞ tarafından Çanakkale İskele'den Gökçeada Havalimanı'na gidiş ve dönüşlerin ücretsiz sağlandığı TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nın biletleri Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe'deki GESTAŞ İskelesi'ndeki gişelerden temin edilebiliyor.