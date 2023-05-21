Çanakkale'de Tekne Battı; 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yüzerek Kurtuldu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde balık tutmak için denize açılan 3 kişinin üzerinde bulunduğu su alan tekne battı. Suya düşen Afganistan uyruklu Gulam Haziret (39) hayatını kaybederken, Ali Aktaş (58) ve Kemal Ateş (56) yüzerek kıyıya ulaştı.

Olay, Ezine ilçesindeki Bahçeli Göleti'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ali Aktaş, Kemal Ateş ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret balık tutmak için tekneyle göle açıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle su alan tekne battı. Suya düşen Haziret kaybolurken, Aktaş ve Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Gölet kıyısında ve botla arama çalışması yapan ekipler, kayıp Haziret'in cansız bedenine ulaştı. Su yuttuğu belirlenen ve Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kemal Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.