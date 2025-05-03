Çanakkale'de Tehlikeli Paten Yolculuğu Kamerada

Çanakkale'de Tehlikeli Paten Yolculuğu Kamerada
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Çanakkale'de bir genç, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÇANAKKALE'de, bir gencin özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Patenli bir genç, 17 H 0043 plakalı özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Kendi canını ve trafiği tehlikeye sokan patenli genç, bir süre sonra tutunduğu otobüsü bırakarak, yola devam etti. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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