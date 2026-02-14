Haberler

Çanakkale'de tefecilik, kaçakçılık ve yağma operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen tefecilik, yağma ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, operasyonda çeşitli yasa dışı materyaller ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği tefecilik, yağma ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik, yağma ve kaçakçılık suçlarını işledikleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler M.B, K.S, F.S, E.Y. ve S.Y. yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çelik cop, para alışverişlerine ilişkin 2 ajanda, 251 bin 400 lira, 100 avro, 50 dolar, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 99 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 31 bin 940 dolu makaron, 635 paket 100'er gramlık bandrollü tütün, 3 bin boş sigara kutusu ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve K.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, F.S. adli kontrol şartıyla, E.Y. ve S.Y. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
