Çanakkale'de Tefecilik Operasyonu: 9 Zanlıdan 7'si Tutuklandı

Çanakkale'de Tefecilik Operasyonu: 9 Zanlıdan 7'si Tutuklandı
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Çanakkale merkezli gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı; 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda çek, senet ve değerli eşya ele geçirildi.

Çanakkale merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'de 8, Balıkesir'de 2, Tekirdağ'da da 3 olmak üzere 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 478 çek ve senet, 68 bin 585 lira para, 30 defter, 12 cep telefonu, 10 çek defteri, 8 bilgisayar, 6 hard disk, 4 çeyrek altın, 20 gram altın ve suçta kullanıldığı değerlendirilen evrak ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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