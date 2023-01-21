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Çanakkale'de 'tefeci' operasyonunda 7 tutuklama

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Çanakkale'de 'tefeci' operasyonunda 7 tutuklama

ÇANAKKALE'de, pazarcıların mallarını baskıyla ellerinden alıp, iş yerlerini devretmeye zorlayarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, pazarcıların mallarını baskıyla ellerinden alıp, iş yerlerini devretmeye zorlayarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine tehdit ve baskı uygulayıp, pazarcı esnafının mallarını zorla ve karşılıksız olarak ellerinden aldıkları, iş yerlerini devretmeye zorlayarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri, 3 aylık takibin ardından 17 Ocak tarihinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.D., H.D., Y.K., H.İ., E.B., B.K. ve M.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait fişekler, mağdurlara ait çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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