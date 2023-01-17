ÇANAKKALE'DE TEFECİ OPERASYONU; 7 GÖZALTI

ÇANAKKALE'de, baskıyla pazarcıların malları ellerinden alıp, işyerlerini devretmeye zorlayıp, tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine tehdit ve baskı uygulayarak pazar esnafının mallarını zorla ve karşılıksız olarak ellerinden aldıkları, işyerlerini devretmeye zorlayıp, tefecilik yaptıkları ileri sürülen bir suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri, 3 aylık takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden E.D., H.D., Y.K., H.İ., E.B., B.K. ve M.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalardan ruhsatsız 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.