ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR - Haberler

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ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki çeşitli kentlerde yaşayan vatandaşların geçiş güzergahı olan Çanakkale'de, bu bayram 1915 Çanakkale Köprüsü ilk kez kullanıldı. Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen tatilcilerin bir bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları tercih etti. Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarında saatsiz olarak sefer yaptı. Buna rağmen Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Ramazan Bayramı, Çanakkale, Bayram, Güncel, Haberler

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