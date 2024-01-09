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Çanakkale'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

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Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik okullara gidip geldikleri ve öğrencilerin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime olumsuz hava şartları nedeniyle ara verileceği belirtildi.

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik okullara gidip geldikleri ve öğrencilerin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime olumsuz hava şartları nedeniyle ara verileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşacak şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelinde hamile ve engelli personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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