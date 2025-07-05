Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangına Müdahale Devam Ediyor
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Dişbudak köyünde başlayan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Valilik, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığını açıkladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dişbudak köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.

Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Vali Ömer Toraman'ın durumu Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ettiği, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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