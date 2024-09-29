Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, tarım arazisinden çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarında bir tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 5 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile de karadan müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.