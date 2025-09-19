Çanakkale'de Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı
Çanakkale Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.
1) ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasındaki tarım arazisinde, saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel