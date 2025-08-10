Çanakkale'de Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'de Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

