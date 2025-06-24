Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel