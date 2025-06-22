Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Erenköy yakınlarında arasındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.